Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально

MForum.ru
02.02.2023,
Компания Samsung официально представила смартфоны Galaxy S23 и Galaxy S23+. Новинки получили улучшения в аппаратной и программной части, но глобальных изменений относительно предыдущего поколения нет.
Самым большим обновлением этого поколения стало использование исключительно сделанных на заказ чипсетов Qualcomm, официально обозначенных как Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. Этот SoC отличается более высокими тактовыми частотами по сравнению с другими чипсетами Snapdragon 8 Gen 2. Новинки поставляются с несколькими конфигурациями встроенной памяти (128/256/512 Гб), но ОЗУ установлено на уровне 8 ГБ (как это было в прошлом и позапрошлом году).
Камеры тоже были обновлены. Но речь идет не о глобальном обновлении, как у Ultra. К примеру, приложение Camera RAW теперь может снимать с разрешением 50 МП (по сравнению с 12 МП в серии S22), полностью используя возможности основной камеры.
Технически камера по-прежнему базируется на 50-мегапиксельном сенсоре, который (благодаря новому чипсету) может записывать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду (по сравнению с 24 кадрами в секунду в прошлогодней модели). В роли вспомогательных сенсоров выступают 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (120° FoV) и 10-мегапиксельный сенсор с телеобъективом и 3-кратным оптическим зумом.
Еще одним обновлением стал переход на 12-мегапиксельную селфи-камеру, которая используется во всех трех моделях. Его возможности записи видео теперь включают поддержку Super HDR со скоростью 60 кадров в секунду.
Улучшения коснулись и экранов, но в целом они аналогичны прошлогодней модели. Новинки используют плоские панели Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+ и частотой обновления 48–120 Гц (частота дискретизации касания 240 Гц в игровом режиме).
Более компактный Galaxy S23 получил 6,1-дюймовый дисплей, Galaxy S23+ оснащен 6,6-дюймовым экраном. Дактилоскопический сенсор встроен в экран. Дополнениями этого года являются Vision Booster, который регулирует цвета и контрастность в соответствии с условиями окружающего освещения, и функция Enhanced Comfort, которая делает то же самое вечером, чтобы снизить нагрузку на глаза.
Аккумуляторы в S23 и S23+ на 200 мАч больше, чем у их предшественников, в результате чего общая емкость составляет 3900 мАч и 4700 мАч соответственно. Проводная зарядка для S23 рассчитана на мощность 25 Вт (30 минут до 50%), для S23+ — 45 Вт (30 минут до 65%). Разумеется, беспроводная зарядка по-прежнему поддерживается.
Новый чипсет обеспечивает улучшенные коммуникационные возможности, включая поддержку нового Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц, а также Bluetooth 5.3 (по сравнению с оригинальными Wi-Fi 6 и BT 5.2).
В текущем поколении Galaxy S23 и S23+ переняли стиль Ultra, убрав островок камеры и оставив только три объектива. Степень пыле- и водонепроницаемости — IP68 (1,5 м воды в течение 30 минут, как и в прошлом году). Покрытие передней и задней панелей новое стекло Gorilla Glass Victus 2, более прочное и изготовленное из переработанных материалов. Часть пластмассы также перерабатывается, как и 100% бумаги, используемой для упаковки.
Все модели будут доступны в четырех цветах: кремовый, зеленый, лавандовый и традиционный черный. Samsung уже принимает предзаказы на Galaxy S22 и S23+, продажи стартуют через пару недель. Рекомендованные цены Galaxy S23 (8/128 ГБ) начинаются от 800 долларов США/950 евро/80 000 фунтов стерлингов, S23+ (8/256 ГБ) — 1000 долларов США/1210 евро. В России речь идет о 74 999 и 87 999 рублей, соответственно.
© Антон Печеровый,
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