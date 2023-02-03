Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото

MForum.ru
03.02.2023,
В прошлом месяце Tecno продемонстрировала свой концепт телефона Phantom Vision V с гибким экраном. Однако, это пока не более чем концепт, а Tecno Phantom V Fold гораздо ближе к выходу на рынок. Новинка уже замечена на живых фото.
Tecno Phantom V Fold — это традиционный складной смартфон книжного формата. Появившиеся в сети фото позволяют рассмотреть, что Phantom V Fold получил высокий и узкий экран с прорезью. На задней панели находится большой выступ камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой.
Сообщается, что Tecno Phantom V Fold будет запущен в конце этого месяца, а глобальный запуск запланирован на 28 февраля. И если указанная информация актуальна – уже скоро должно появиться ее официальные подтверждение.
© Антон Печеровый,
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