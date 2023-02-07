Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G

07.02.2023, MForum.ru

Xiaomi Poco X5 Pro является прямым преемником X4 Pro, который был представлен в прошлом году примерно в это же время. По сравнению с прошлогодней моделью новинка стала компактнее, ее толщина составляет всего 7,9 мм, что делает ее самым тонким смартфоном Х-серии.

Основным обновлением этого поколения стал чипсет Snapdragon 778G — 6-нм чип (TSMC) с флагманским графическим процессором Adreno 642L. Новый чипсет значительно быстрее по всем направлениям по сравнению со Snapdragon 695, на котором работал X4 Pro.

Кроме того, в 2 раза вырос минимальный объем встроенной памяти – до 128 Гб, однако используются чипы UFS 2.2. Объем ОЗУ может быть как 6, так и 8 Гб. Тип памяти – LPDDR4X и хранилище UFS 2.2). В программной части Poco X5 Pro «из коробки» работает под управлением Android 12 с оболочкой MIUI 14 для Poco.

Обновление коснулось и дисплея. По-прежнему используется 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Однако теперь он отображает 10-битный цвет со 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Дисплей стал ярче, достигнув пика в 900 нит (по сравнению с 700 нит прошлогодней модели). Затемнение осуществляется с помощью высокочастотной системы ШИМ с частотой 1920 Гц. Защиту по-прежнему обеспечивает Gorilla Glass 5.

В качестве основного модуля тыловой камеры в Poco X5 Pro используется 108 Мп сенсор размером 1/1,52 дюйма. Его дополняют 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой (угол обзора 120°) и 2-мегапиксельная макрокамера. На передней панели установлен сенсор разрешением 16 Мп. Благодаря более быстрому чипсету основная камера теперь записывает видео разрешением 4K (по сравнению с 1080p при 30 кадрах в секунду на его предшественнике). Кроме того, ускорилась работа камеры – фотосъемка стала на 69% быстрее, а ночной режим ускорен на 38%.

Новый чипсет также обеспечивает более быстрое локальное подключение с помощью Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2 (по сравнению с Wi-Fi 5 и BT 5.1). Кроме того, есть разъем для наушников 3,5 мм, ИК-порт и NFC(по крайней мере, в некоторых регионах).

Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Poco X5 Pro доступен в синем, черном и желтом цветах. Цена новинки составляет $300/€300 за модель в конфигурации 6+128 Гб и $350/€350 за вариант 8+256 Гб.