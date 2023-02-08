Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально

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Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально

08.02.2023, MForum.ru

OnePlus запустила OnePlus Ace в Китае в апреле прошлого года, а сегодня компания представила его преемника – OnePlus Ace 2.

Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально

OnePlus Ace 2 базируется на SoC Snapdragon 8+ Gen 1 и из коробки работает под управлением ColorOS 13 поверх Android 13. Объем оперативной памяти 12/16 ГБ (тип памяти LPDDR5X), встроенного хранилища –256/512 ГБ (UFS 3.1). Слотам microSD не предусмотрено.

Зато присутствует большая восьмиканальная испарительная камера площадью 5177 мм² для охлаждения чипсета. OnePlus Ace 2 оснащен механизмом стабилизации игрового кадра HyperBoost 2.0, обеспечивающим стабильную частоту кадров во время игры. OnePlus говорит, что Ace 2 может запускать более 100 игр со скоростью 120 кадров в секунду, но полного списка пока нет. Кроме того, OnePlus Ace 2 имеет 12 антенн, которые обеспечивают покрытие на 360° для стабильного и быстрого подключения к сети.

Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально

OnePlus Ace 2 оснащен 6,74-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2772x1240 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц (40–120 Гц). Пиковая яркость дисплея – 1450 нит, поддерживается 1,07 миллиарда цветов и HDR10+. Экран защищен стеклом Asahi Glass. В вырезе экрана размещена 16-мегапиксельная селфи-камера. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.

Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально

Задняя панель Ace 2 напоминает OnePlus 11. Она использует «эксклюзивную технологию шелкового стекла» и защищена стеклом Gorilla Glass 5. Строенная тыловая камера включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор (с OIS), 8-мегапиксельный со сверхширокоугольной оптикой (120°) и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки.

За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч, которая, как рекламируется, заряжается от 1% до 100% за 25 минут с прилагаемым адаптером SuperVOOC мощностью 100 Вт. OnePlus утверждает, что эффективный срок службы батареи составит более 80% после 1600 циклов разрядки, что достигается с помощью чипа управления питанием SuperVOOC S. Прочие особенности OnePlus Ace 2 включают IR порт для управления техникой, USB-C, NFC и возможность подключения 5G. Он также оснащён двумя динамиками и Dolby Atmos.

OnePlus Ace 2 предлагается в синем и черном цветах, в трех конфигурациях памяти: 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ. Их цены составляют 2799, 3099 и 3499 юаней, соответственно. Ace 2 доступен для предварительных заказов в Китае через официальный веб-сайт компании, продажи должны начаться 13 февраля.

Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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