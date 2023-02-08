Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии

MForum.ru
08.02.2023,
У OnePlus был напряженный день. И хотя трансляция в Индии по большей части следовала за глобальным событием, она была посвящена еще одной новинке – OnePlus 11R. Как несложно догадаться, это местное название Ace 2.
OnePlus 11R является продолжением прошлогодней модели 10R, основанной на оригинальном Ace. Точно так же, как Ace никогда не покидал Китай, 10R никогда не покидал Индию. Насколько нам известно, новая модель 11R тоже не покинет субконтинент. И это печально, ведь он приносит некоторые крутые улучшения по сравнению со своим предшественником.
Основным обновлением является чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, который пришел на смену Dimensity 8100 Max. Таким образом, если 10R был основан на чипсете среднего класса, то 11R получил довольно быстрое «сердце», что позволит ему удержаться среди флагманов.
OnePlus сохранил размер дисплея 6,74 дюйма, но увеличил разрешение с 1080x2412 пикселей до 1240x2772 пикселей. Это что-то среднее между FHD+ и QHD+. Но в сочетании с дополнительной вычислительной мощностью графического процессора Adreno 730 OnePlus 11R предлагает более четкую графику в играх. Частота обновления такая же, 120 Гц. Как и 10-битные цвета (с поддержкой HDR10+).
Модель 10R была доступна с двумя системами зарядки и аккумулятора — 80 Вт/5000 мАч и 150 Вт/4500 мАч. В этом году компания выбрала более сбалансированный подход. Предлагается только одна конфигурация системы питания с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 100 Вт. Пусть не такой быстрый, как старая модель на 150 Вт, но с более длительным временем автономной работы и возможностью зарядить до 100% за 25 минут (по сравнению с 32 минутами для 80 Вт / 5000 мАч 10R). Это соответствует скорости (и емкости аккумулятора) флагмана OnePlus 11.
Система камер в почти такая же, как и в прошлом году: основной модуль на 50 МП с объективом f/1,8 с OIS и датчиком 1/1,56 дюйма (на этот раз IMX890, заменяющий IMX766). Сверхширокоугольная камера по-прежнему имеет разрешение 8 МП (120°), а макрокамера – разрешение 2 МП. Действительно, единственное заметное изменение здесь заключается в том, что 11R может записывать 4K со скоростью 60 кадров в секунду (по сравнению с 30 кадрами в секунду на 10R).
Базовая модель 8/128 ГБ стоит от 40 000 индийский рупий, но доплатив 5000 рупий можно получить больше ОЗУ и удвоить объем встроенной памяти, то есть версия 16/256 ГБ обойдется 45 000 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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