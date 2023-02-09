Анонсы: Представлен бюджетный Honor X8a с дисплеем 90 Гц и 100 Мп камерой

MForum.ru
09.02.2023,
Новое устройство начального уровня от Honor – Honor X8a – получило 100-мегапиксельную основную камеру и 6,7-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Смартфон базируется на чипсете MediaTek Helio G88, оснащен 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ нерасширяемой памяти.
На задней панели разместилась основная камера разрешением 100 Мп с апертурой объектива f / 1,9 и автофокусом. В качестве вспомогательных выступают сверхширокоугольная камера разрешением 5 Мп и 2 Мп макромодуль. В вырезе экрана находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Емкость АКБ – 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка 22,5 Вт. В программной части речь идет об оболочке Magic UI 6.1 на базе Android 12.
Honor X8a выпускается в чернм Midnight Black, серебристом Titanium Silver и голубом Cyan Lake. Новинка оценена в 220 фунтов стерлингов за комплектацию 6/128 ГБ. В Великобритании аппарат уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте Honor. Начало продаж – 15 февраля, за предзаказы до 14 февраля покупатели получат подарок.
© Антон Печеровый,
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