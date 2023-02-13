Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3

MForum.ru
13.02.2023,
В сети появилась информация о спецификациях смартфона OnePlus Nord 3. Если верить этой утечке, новинка будет оснащена 6,5-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FHD + с частотой обновления 120 Гц, а ее «сердцем» станет чипсет MediaTek 8100 или 8200.
Информация об объемах памяти не приводится, но источник сообщил о конфигурации камеры. Ожидается, что тыловая камера будет представлена связкой 50 Мп сенсора с OIS, 8 Мп вспомогательного сенсора (вероятно, с широкоугольной оптикой) и еще одного вспомогательного сенсора (вероятно, датчика глубины сцены). Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Также предполагается, что OnePlus Nord 3 будет питаться от батареи емкостью 4500 или 5000 мАч и поддерживать зарядку мощностью 100 Вт.
Обратите внимание, предполагаемый Nord 3 не следует путать с Nord CE 3, о котором также ходят слухи. Согласно последним новостям, Nord CE 3 будет оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD, 120 Гц, HDR10, чипсетом Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Что касается камер, Nord CE 3, как говорят, имеет основную камеру на 108 МП и две 2-мегапиксельные камеры — одну для глубины и одну для макросъемки.
© Антон Печеровый,
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