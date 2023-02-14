Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1

MForum.ru
14.02.2023,
Realme GT Neo 5 был анонсирован в Китае на прошлой неделе. Новинка стала первым устройством с поддержкой быстрой зарядки 240 Вт, получила отличный дисплей и производительный процессор. Однако, похоже, что компания также разрабатывает еще одну версию – GT Neo 5 Speed Edition (SE).
Блогер Weibo (@数码闲话站) предположительно поделился оценкой AnTuTu необъявленного Realme GT Neo 5 SE. Телефон оснащен еще не выпущенным процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1. Чипсету удалось набрать 1 029 731 балл. Для сравнения, Dimensity 8200 набрал 862 438 баллов. Какие-либо другие подробности ни о смартфоне, ни о чипсете неизвестны. Возможно, мы узнаем больше в ближайшие дни.
Если говорить об оригинальной модели, то Realme GT Neo 5 оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1240 пикселей (1,5K), частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц.
Он базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который работает в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ или 1 ТБ внутренней памяти UFS 3.1. Версия с зарядкой на 150 Вт оснащена батареей емкостью 5000 мАч, модель со сверхбыстрой зарядкой на 240 Вт оснащена АКБ меньшего размера – 4600 мАч.
Тыловая камера представлена тремя модулями: 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX890 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом (Sony IMX355) и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки.
© Антон Печеровый,
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