Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench

15.02.2023, MForum.ru

Ходят слухи, что Edge 40 Pro от Motorola появится на западных рынках в ближайшем будущем. Новинка станет обновленной версией Moto X40, выпущенного в Китае еще в декабре.

Прототип Motorola Edge 40 Pro уже замечен в Geekbench. Edge 40 Pro набрал 1480 баллов в одноядерном тесте и 4889 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5. Материнская плата «rtwo», по-видимому, может быть «связана» с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, что совершенно неудивительно, если вышеупомянутые слухи говорят о ребрендинге весьма удачного Moto X40.

Еще одно подтверждение этой версии: прототип имел 12 ГБ ОЗУ на борту, когда запускал тест (не говоря уже о 11 ГБ в листинге — Geekbench всегда немного занижает объем памяти), а Moto X40 также имеет варианты с 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, отметим, что X40 начинается с 8 ГБ ОЗУ, поэтому Edge 40 Pro тоже может получить этот вариант. Также бенчмарк раскрыл версию ОС – Android 13, что для актуального «железа» вполне ожидаемо.

Если Edge 40 Pro действительно будет идентичен X40, в его активе можно ожидать 6,7-дюймовый OLED-экран разрешением 1080x2400 с частотой обновления 165 Гц, Snapdragon 8 Gen 2 SoC, до 512 ГБ встроенной памяти и строенную тыловую камеру. Конфигурация камеры – 50 МП основная с OIS, 50 МП сверхширокоугольная с автофокусом для макросъемки и 12 МП с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера 60-мегапиксельная, емкость аккумулятора 4600 мАч с проводной зарядкой 125 Вт, беспроводной зарядкой 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой 5 Вт.