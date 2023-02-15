Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench

MForum.ru

Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench

15.02.2023, MForum.ru

Ходят слухи, что Edge 40 Pro от Motorola появится на западных рынках в ближайшем будущем. Новинка станет обновленной версией Moto X40, выпущенного в Китае еще в декабре.

Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench

Прототип Motorola Edge 40 Pro уже замечен в Geekbench. Edge 40 Pro набрал 1480 баллов в одноядерном тесте и 4889 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5. Материнская плата «rtwo», по-видимому, может быть «связана» с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, что совершенно неудивительно, если вышеупомянутые слухи говорят о ребрендинге весьма удачного Moto X40.

Еще одно подтверждение этой версии: прототип имел 12 ГБ ОЗУ на борту, когда запускал тест (не говоря уже о 11 ГБ в листинге — Geekbench всегда немного занижает объем памяти), а Moto X40 также имеет варианты с 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, отметим, что X40 начинается с 8 ГБ ОЗУ, поэтому Edge 40 Pro тоже может получить этот вариант. Также бенчмарк раскрыл версию ОС – Android 13, что для актуального «железа» вполне ожидаемо.

Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench

Если Edge 40 Pro действительно будет идентичен X40, в его активе можно ожидать 6,7-дюймовый OLED-экран разрешением 1080x2400 с частотой обновления 165 Гц, Snapdragon 8 Gen 2 SoC, до 512 ГБ встроенной памяти и строенную тыловую камеру. Конфигурация камеры – 50 МП основная с OIS, 50 МП сверхширокоугольная с автофокусом для макросъемки и 12 МП с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера 60-мегапиксельная, емкость аккумулятора 4600 мАч с проводной зарядкой 125 Вт, беспроводной зарядкой 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой 5 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

28.01. [Новости компаний] pLTE/p5G: В Индии частные сети 5G будет строить компания, арендующая частоты / MForum.ru

26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru

28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru

09.09. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 Fusion – глобальная версия Moto S30 Pro / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 10:26 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Операторская аналитика паттернов поведения абонентов. Розница. МегаФон] Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля 15 февраля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. ...
Вчера 08:35 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Новосибирск. МТС] Герда и Кай вышли в интернет из самого большого зоопарка Сибири 15 февраля 2023 г., Новосибирск, РФ, МТС через MForum.ru - ПАО «МТС», ведущая российская компания ...
14.02.2023 19:47 ABloud Тема: С.Петербург. Санкт-Петербург (04.12.2007)
[Развитие сетей. Санкт-Петербург. МегаФон. Рефарминг] МегаФон: видеоманы и стримеры смогут быстрее загружать контент 14 февраля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Инженеры МегаФона ...
14.02.2023 11:19 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные сервисы. Базы данных. Open Source] #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka 14 февраля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС ...
13.02.2023 16:56 ABloud Тема: МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы (25.07.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Экосистемные услуги. МТС] МТС запускает первую экосистемную подписку для детей 13 февраля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru

14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru

13.02. [Новинки] Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу / MForum.ru

13.02. [Новинки] Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3 / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad SE 10.4” с 2К-дисплеем появился в Китае / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный Honor X8a с дисплеем 90 Гц и 100 Мп камерой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: