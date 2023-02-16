MForum.ru
16.02.2023,
В преддверии большого мероприятия MWC компания Honor анонсировала во Франции свой телефон Magic5 Lite. Телефон является ребрендингом Honor X9a для европейских рынков.
Honor Magic5 Lite оснащен изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ c частотой обновления 120 Гц. Панель выводит 10-битные цвета, обеспечивает затемнение PWM 1920 Гц и оснащена встроенным сканером отпечатков пальцев. Сверху есть небольшой вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры.
На задней панели находится массивный круглый островок камеры с основной камерой на 64 МП, 5 Мп сенсором со сверхширокоугольным объективом и макрокамерой на 2 МП.
Magic5 Lite оснащен чипсетом Snapdragon 695 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Телефон работает под управлением Magic UI 6.1 поверх Android 12. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт.
Honor Magic5 Lite будет доступен в цветах Midnight Black, Emerald Green и Titanium Silver. Предварительные заказы во Франции должны начаться 20 февраля по цене 379 евро за комплектацию 6/128 ГБ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.02. [Новости компаний] Аналитика: МегаФон проанализировал расходы абонентов на подарки - чаще всего сейчас дарят беспроводные наушники и умные колонки / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный Honor X8a с дисплеем 90 Гц и 100 Мп камерой / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Розница: Москвичи в 2022 году все чаще выбирали iPhone / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] Розница: Китайское наступление / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3 / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad SE 10.4” с 2К-дисплеем появился в Китае / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный Honor X8a с дисплеем 90 Гц и 100 Мп камерой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru