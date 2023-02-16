Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695

16.02.2023, MForum.ru

В преддверии большого мероприятия MWC компания Honor анонсировала во Франции свой телефон Magic5 Lite. Телефон является ребрендингом Honor X9a для европейских рынков.

Honor Magic5 Lite оснащен изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ c частотой обновления 120 Гц. Панель выводит 10-битные цвета, обеспечивает затемнение PWM 1920 Гц и оснащена встроенным сканером отпечатков пальцев. Сверху есть небольшой вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

На задней панели находится массивный круглый островок камеры с основной камерой на 64 МП, 5 Мп сенсором со сверхширокоугольным объективом и макрокамерой на 2 МП.

Magic5 Lite оснащен чипсетом Snapdragon 695 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Телефон работает под управлением Magic UI 6.1 поверх Android 12. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт.

Honor Magic5 Lite будет доступен в цветах Midnight Black, Emerald Green и Titanium Silver. Предварительные заказы во Франции должны начаться 20 февраля по цене 379 евро за комплектацию 6/128 ГБ.