Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55

17.02.2023, MForum.ru

Poco C, линейка начального уровня, уже в ближайшее время может быть пополнена смартфоном Poco C55. Тизер новинки появился в официальном аккаунте Poco в Твиттере для Индии.

Как оказалось, упомянутые в тизере вещи связаны с дизайном задней панели телефона. Источник достоверных утечек уже поделился изображением новинки, показывающим, что Poco C55 получит оформление из искусственной кожи с имитацией вертикального шва. Размещенный на задней панели датчик отпечатков пальцев расположен на огромном черном островке вверху, справа от него находится большой логотип Poco, а слева - сдвоенная камера. Между этими камерами есть круг светодиодной вспышки и еще один круг с надписью «AI».

Как следует из названия модели, Poco C55 должен стать преемником Poco C50. Но этого не может быть, так как C50 был представлен только в прошлом месяце. Таким образом, речь может идти о более продвинутом устройстве, которое все еще вписывается в категорию смартфонов начального уровня.

Дизайн островка камеры подозрительно похож на дизайн Redmi 12C. Вполне возможно, что Poco C55 — это не что иное, как переименованная версия этой модели. Таким образом, в ее активе можно ожидать 6,71-дюймовый экран разрешением 720x1650, SoC MediaTek Helio G85, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ памяти, 50-мегапиксельную заднюю камеру с 0,08-мегапиксельным датчиком глубины рядом с ней, 5-мегапиксельную сэлфи-камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 10 Вт.

Что из этого будет улучшено, узнаем после анонса новинки. Возможно, речь будет идти об экране более высокого разрешения и/или более высокой частоте обновления, более мощном чипсете или более быстрой зарядке. Хотя, улучшения могут коснуться и фоточасти, к примеру, замены 0,08 Мп заглушки на более полезный сенсор.