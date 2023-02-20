Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч

20.02.2023, MForum.ru

Всего через день после дебюта Vivo Y100 компания Vivo India анонсировала еще одного члена своей серии Y — Vivo Y56 5G. Устройство оснащено чипсетом Dimensity 700, 6,58-дюймовым ЖК-экраном FHD+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Конфигурация камеры включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера для селфи. К SoC Dimensity 700 присоединяется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. Со стороны программного обеспечения речь идет о Funtouch OS 13 на базе Android 13. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Vivo Y56 выпускается в цветах Black Engine (черный) и Orange Shimmer (оранжевый) и продается по цене 19 999 индийских рупий (240 долларов США).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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