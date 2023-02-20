Слухи: Появились изображения Redmi A2

20.02.2023, MForum.ru

Xiaomi работает над сиквелом прошлогоднего Redmi A1, который выйдет на рынок под именем Redmi A2. А журналисты WinFuture уже опубликовали подробности об этом смартфоне.

Дизайн Redmi A2 будет практически аналогичен его предшественнику: экран с каплевидным вырезом и двойная камера на задней панели. Главное техническое отличие - чипсет MediaTek Helio G36. Остальная часть спецификации перенесена из Redmi A1.

Таким образом, в активе новинки можно ожидать 6,52-дюймовый IPS -дисплей разрешением HD+, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, которые должны быть расширяемыми. На задней панели может быть размещена основная 8-мегапиксельная камера и неуказанный дополнительный модуль AI. Программная сторона будет включать в себя Android 13 (Go Edition). Емкость АКБ составит 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт через устаревший порт microUSB.

Ожидается, что Redmi A2 поступит в продажу через несколько недель по цене 97 евро. Он будет доступен в черном, синем и зеленом цветах.