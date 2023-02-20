Регулирование: Лоббисты отечественных решений хотят ограничить ввоз зарубежного оборудования

MForum.ru

Регулирование: Лоббисты отечественных решений хотят ограничить ввоз зарубежного оборудования

20.02.2023, MForum.ru

Эту тему сегодня поднимает КоммерсантЪ.

 

 

Сейчас телекоммуникационные решения, обеспечивающие работу интернета в России практически полностью построены на импортном оборудовании. Отечественные операторы, как правило, не скупились, выбирали для этого оборудование топовых глобальных вендоров. Отсюда и привычное нам качество работы интернета.

После ухода с российского рынка ключевых зарубежных производителей в 2022 году, российские производители ощутили рост интереса к своей продукции. Государство, со своей стороны, стимулирует спрос на оборудование отечественной сборки со стороны госкомпаний. Но рынка госзаказа российским производителям мало, им хотелось бы получить более масштабный спрос. И тогда, обещают они, цены на российское оборудование постепенно станут более конкурентными.

Казалось бы, ничто не мешает быстрому подъему российских производителей, а с ним и росту качества продукции и снижению цен. Но, как оказывается, конкуренция никуда не делась. На смену предложениям глобальных поставщиков пришло предложение со стороны зарубежных производителей второго эшелона. Их продукция, возможно, и не столь качественная, как у глобальных вендоров, зато и цены пониже. Так что быстрое получение всего объема заказов российского рынка для отечественных производителей явно откладывается.

В этой ситуации консорциум Телекоммуникационные Технологии вышел в Минпромторг с предложением о введении импортных пошлин в размере 20% от стоимости на DWDM и DAS. Аппетиты, как видим, растут. Производители отечественных решений осенью 2022 года просили ввести 5% пошлины на зарубежные СХД, серверы, ноутбуки, смартфоны и т.п., производители светодиодов попросили пошлины на 10-15% для иностранных светотехнических решений, а в случае с DWDM вот уже и 20%. Кто больше?

Мотивировка простая - есть отечественные решения, например, компании T8 (DWDM - Волга, DAS - Дунай). Продукция этой компании уже опробована рынком, например, в 2021 году Ростелеком договорился с T8 о поставке оборудования DWDM на сумму в $4 млрд. Открытыми пока что остаются вопросы о степени удовлетворенности покупателей отечественными продуктами, включая сервис? Или, скажем, способны ли отечественные компании обеспечить весь спрос отечественных операторов, если он на них обрушится? Смогут ли они поддерживать мировые темпы внедрения новых технологий в предлагаемые российским операторам решения?

Есть и еще одна проблема - совместимость оборудования. Зачастую нельзя постепенно добавлять в существующую сеть российское оборудование. Для этого может требоваться замена уже действующего оборудования, которое еще не окупилось и продолжало бы работать на сети еще немало лет, если бы сохранялись поставки от того же вендора. Это безусловно невыгодно операторам и означает для них новые дополнительные издержки.

Что дальше?

Регуляторам следует крепко подумать.

Если пошлины будут введены, то не избежать роста стоимости услуг связи в России. Причем не только фиксированного доступа, поскольку вырастет стоимость создания и поддержания в рабочем состоянии магистральных каналов, решений транспортных каналов операторов сотовой связи. В конечном итоге, платить за облегчение жизни отечественных производителей придется даже не государству или операторам, а абонентам. Не только ростом расходов, но и, возможно, снижением пользовательского опыта. Активный переход на отечественные решения может негативно сказаться и на темпах развития сетей, и на их качестве, и на качестве услуг для абонентов. Такова цена перехода на отечественное оборудование. Вопрос лишь в том, не будет ли победа над импортом пирровой?

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теги: отечественное оборудование для транспортных сетей магистральные сети решения отечественные производители импортзамещение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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