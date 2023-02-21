Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта

21.02.2023, MForum.ru

После нескольких тестовых списков, а также нескольких официальных тизеров, Vivo подтвердила подробности запуска своих будущих телефонов серии V27. Серия будет анонсирована 1 марта в Индии.

На новой целевой странице телефона также было подтверждено, что V27 Pro будет оснащен изогнутым экраном и датчиком камеры Sony IMX 766V с OIS. Задняя панель будет цветов Emerald Green (изумрудно-зеленый) и Magic Blue (волшебный синий). Судя по предыдущей утечке, Vivo V27 Pro будет продаваться в Индии по рекомендованной розничной цене 42 000 индийских рупий. Ожидается, что базовая модель V27 будет выпущена с недавно анонсированным чипсетом MediaTek Dimensity 7200, а V27 Pro будет использовать Dimensity 8200.