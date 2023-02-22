MForum.ru
22.02.2023,
Анонс смартфонов серии Vivo V27 состоится 1 марта, однако утечки позволяют узнать многое о новинках заранее. Сегодня речь пойдет о Vivo V27e. Появившееся в сети изображение подтверждает ранее просочившийся дизайн и демонстрирует яркий лавандово-фиолетовый цвет, который обладает свойствами изменения цвета.
Vivo V27e в настоящее время доступен для предварительного заказа в Малайзии через офлайн-каналы со специальными бесплатными предложениями в виде динамика и смарт-трекера для клиентов, оформивших предварительный заказ на устройство.
Ожидается, что новинка будет оснащена 6,62-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления экрана 120 Гц, чипсетом MediaTek G99, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Фоточасть будет включать в себя 64-мегапиксельную основную камеру с OIS, а также 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельную камеру глубины. В программной части речь идет о Funtouch OS 13 на базе Android 13 из коробки. Емкость АКБ составит 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Класс защиты от влаги и пыли – IP54.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3 / MForum.ru