Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e

22.02.2023, MForum.ru

Анонс смартфонов серии Vivo V27 состоится 1 марта, однако утечки позволяют узнать многое о новинках заранее. Сегодня речь пойдет о Vivo V27e. Появившееся в сети изображение подтверждает ранее просочившийся дизайн и демонстрирует яркий лавандово-фиолетовый цвет, который обладает свойствами изменения цвета.

Vivo V27e в настоящее время доступен для предварительного заказа в Малайзии через офлайн-каналы со специальными бесплатными предложениями в виде динамика и смарт-трекера для клиентов, оформивших предварительный заказ на устройство.

Ожидается, что новинка будет оснащена 6,62-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления экрана 120 Гц, чипсетом MediaTek G99, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Фоточасть будет включать в себя 64-мегапиксельную основную камеру с OIS, а также 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельную камеру глубины. В программной части речь идет о Funtouch OS 13 на базе Android 13 из коробки. Емкость АКБ составит 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Класс защиты от влаги и пыли – IP54.