Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
22.02.2023,
Poco C55 — это новая новинка Poco в бюджетном сегменте, предлагающая привлекательный набор характеристик по доступной цене. Базовая модель стоит всего 9 499 индийских рупий.
За эту сумму вы получаете 6,71-дюймовый дисплей разрешением HD+ (частота обновления стандартные 60 Гц) с защитой Panda Glass и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Poco C55 рекламирует дизайн задней панели из искусственной кожи, а островок камеры содержит 50-мегапиксельный сенсор основной камеры и датчик глубины сцены разрешением 2 Мп.
В основе аппаратной платформы новинки лежит Helio G85 от MediaTek, который дополнен 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. В программной части речь идет об оболочке MIUI 13 поверх Android 12. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт через устаревший разъем microUSB.
Poco C55 выпускается в цветах Cool Blue (синий), Power Black (черный) и Forest Green (зеленый). Вариант с 4/64 ГБ стоит 9 499 индийских рупий, а модель с 6/128 ГБ — 10 999 индийских рупий. Открытые продажи в Индии начнутся 28 февраля через Fliplkart.
© Антон Печеровый,
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