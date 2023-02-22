Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2

MForum.ru
22.02.2023,
В апреле Vivo представила для китайского рынка смартфон X Fold на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Однако уже появились слухи о его приемнике, которым станет Vivo X Fold2, базирующийся на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Источник информации – авторитетный ресурс Digital Chat Station.
Кроме того, раскрыты подробности об АКБ устройства, емкость которого составит 4800 мАч, что на 200 мАч и 70 мАч больше, чем батареи X Fold и X Fold Plus, соответственно. Кроме того, Vivo x Fold2 будет поддерживать более быструю зарядку - 120 Вт против 66 Вт у X Fold и 80 Вт у X Fold Plus.
Напомню, Vivo x Fold+ также является китайским эксклюзивным, как X Fold. Отличием между моделями заключается в чипсете (Snapdragon 8 Gen 1 vs Snapdragon 8 Gen 1+), мощности зарядки и наличии дополнительного варианта цвета – красный.
© Антон Печеровый,
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