Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go

24.02.2023, MForum.ru

В преддверии MWC Barcelona компания HMD анонсировала новое устройство начального уровня, получившее название Nokia C02. Смартфон получил скромные технические характеристики, но обладает рядом интересных особенностей, включая съемный аккумулятор.

Nokia C02 оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA+ и соотношением сторон 18:9. Есть 2-мегапиксельная фронтальная камера и одиночная тыловая камера разрешением 5 Мп. Корпус устройства выполнен из поликарбоната, а задняя панель съемная. Емкость АКБ – 3000 мАч, максимальная мощность зарядки всего 5 Вт. Для подключения зарядного устройства используется устаревший разъем microUSB.

Основа аппаратной платформы – неназванный четырехъядерный чипсет тактовой частотой 1,4 ГГц дополненный 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Из коробки смартфон работает под управлением Android 12 Go, обновления безопасности будут выходить в течение двух лет. Nokia C02 будет выпускаться в темно-голубом (Dark Cyan) и темно-сером (Charcoal) цветах. Информация о ценах и доступности пока не сообщается.