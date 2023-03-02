Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально

02.03.2023, MForum.ru

Бренд Vivo официально анонсировал смартфоны серии V27. Все новинки получили впечатляющие функции портретной съемки и флагманские камеры, но самое главное, они будут продаваться по цене менее 500 долларов.

Vivo V27 Pro и Vivo V27 практически идентичны, основное отличие – чипсет. Вариант PRO оснащен Dimensity 8200 (4 нм, 3,1 ГГц), а базовый вариант базируется на Dimensity 7200 (4 нм, 2,8 Гц). За графику отвечает Mali -G610. Экраны новинок – 6,78 дюйма, технология AMOLED, разрешение Full HD+, частота обновления 120 Гц.

Vivo V27 Pro и Vivo V27 получили основную камеру 50 Мп с датчиком Sony IMX766V и апертурой f/1,8 и OIS. Второй сенсор тыловой камеры представляет собой 8-мегапиксельный сверхширокоугольный, а третий – 2 Мп для макросъемки. Рядом с верхним сенсором также есть кольцевая светодиодная вспышка.

Фронтальная камера – 50 Мп с автофокусом. Vivo снабдил телефоны с большим количеством программных улучшений для фото и видео, включая «экстремальное ночное видение в реальном времени», Super Night Video и так называемую гибридную стабилизацию изображения, которая в цифровом виде компенсирует дрожание в видео.

В программной части – Fintouch OS 13, основанная на Android 13. Телефоны также поддерживают двойной режим 5G как в SA, так и в NSA Networks, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц. Емкость АКБ – 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Вес обоих новинок – 182 г, но PRO доступен только в волшебном синем цвете, который меняет свой оттенок под солнечным светом (или любым другим ультрафиолетовым излучением) или обычном черным цветом. Базовый вариант предлагается также в зеленом и золотистом цветах.

Для Vivo V27 Pro доступно три варианта памяти - 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, а начальная цена составляет 459 долларов. Vivo V27 предлагается с памятью 8/256 ГБ или 12/256 ГБ за 399 долларов.