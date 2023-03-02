Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99

02.03.2023, MForum.ru

Vivo V27e предназначен для регионов, где сети 5G недоступны, поскольку Vivo предлагает устройство с чипсетом Mediatek Helio G99, предназначенным только для LTE-сетей. Внешне Vivo V27e похож на старшие модели линейки, однако конфигурация его камер заметно скромнее.

Комбинация Vivo V27e состоит из 64-мегапиксельного основного сенсора с OIS, 2-мегапиксельного сенсора для эффекта боке, а также 2 мегапиксельной камеры для макросъемки. Селфи-камера – 32 Мп с фиксированным фокусом.

От старших моделей Vivo V27e можно отличить по плоскому экрану и плоским сторонам. Панель AMOLED с диагональю 6,62 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, а оперативная памяти — 8 ГБ (+8 Гб благодаря функции «Расширенная оперативная память» в меню «Настройки»).

У старших моделей, Vivo V27e позаимствовал аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт, а также ОС Funtouch 13 на базе Android 13. Кроме того, он чрезвычайно тонкий — всего 7,7 мм в основании. Vivo V27e доступен для предварительного заказа в черном Glory Black и пурпурном Lavender Purple, причем последний является основным цветом. Стартовая цена составляет 289 долларов.