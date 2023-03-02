MForum.ru
02.03.2023,
Vivo V27e предназначен для регионов, где сети 5G недоступны, поскольку Vivo предлагает устройство с чипсетом Mediatek Helio G99, предназначенным только для LTE-сетей. Внешне Vivo V27e похож на старшие модели линейки, однако конфигурация его камер заметно скромнее.
Комбинация Vivo V27e состоит из 64-мегапиксельного основного сенсора с OIS, 2-мегапиксельного сенсора для эффекта боке, а также 2 мегапиксельной камеры для макросъемки. Селфи-камера – 32 Мп с фиксированным фокусом.
От старших моделей Vivo V27e можно отличить по плоскому экрану и плоским сторонам. Панель AMOLED с диагональю 6,62 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, а оперативная памяти — 8 ГБ (+8 Гб благодаря функции «Расширенная оперативная память» в меню «Настройки»).
У старших моделей, Vivo V27e позаимствовал аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт, а также ОС Funtouch 13 на базе Android 13. Кроме того, он чрезвычайно тонкий — всего 7,7 мм в основании. Vivo V27e доступен для предварительного заказа в черном Glory Black и пурпурном Lavender Purple, причем последний является основным цветом. Стартовая цена составляет 289 долларов.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru