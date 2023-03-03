Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3

MForum.ru
03.03.2023,
Недавно возникла некоторая путаница в отношении грядущего OnePlus Nord 3 из-за двух противоречивых отчетов о его функциях. Новая модель CE также не избежала этой неопределенности. Просочившиеся скриншоты AIDA64 показали некоторые характеристики еще в январе, однако новый отчет об OnePlus Nord CE 3 рисует совсем другую картину.
Ожидается, что новый CE получит 6,72-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц. Причем, это будет панель AMOLED, а не ЖК-дисплей, как заявлялось ранее. Согласно источникам MySmartPrice, аппарат будет работать на Snapdragon 782G, а не на Snapdragon 695. Чипсет будет работать в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.
Следующее отличие: согласно новым данным основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX890, а не 108-мегапиксельным датчиком. Он будет работать в паре с 8-мегапиксельным сверхшироким и 2-мегапиксельным макромодулем. Также ожидается 16-мегапиксельная селфи-камера. Емкость АКБ Nord CE 3 составит 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.
Кроме того, в прошлом месяце произошла утечка со спецификациями OnePlus Nord 3 (не CE). По имеющимся данным у него будет чипсет Dimensity 9000, 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей (120 Гц), задние камеры 50 + 8 + 2 МП и батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой 80Вт. Если не считать чипсета, довольно близко к модели Core Edition. Кстати, Ace 2V также будет работать на Dimensity 9000, но неясно, будет она ли идентична 2V и Nord 3 или нет (хотя и есть некоторые неподтвержденные различия).
Ожидается, что OnePlus Nord CE 3 будет представлен в июле, Nord 3 должен быть представлен примерно в то же время (возможно, даже на том же мероприятии). Ace 2V будет анонсирован 7 марта (вторник).
© Антон Печеровый,
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