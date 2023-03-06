Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц

06.03.2023, MForum.ru

Без громких анонсов Tecno представила смартфон Spark 10 Pro. Это аппарат начального уровня ориентированный на селфи – разрешение его фронтальной камеры составляет 32 Мп, причем она снабжена светодиодной вспышкой.

Spark 10 Pro оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ (2460x1080 пикселей) с соотношением сторон 20,5:9, частотой обновления 90 Гц и цветовой гаммой DCI-P3. Tecno Spark 10 Pro поставляется с предустановленной ОС Android 13 поверх которой установлена оболочка HiOS 12.6.

Разрешение тыловой камеры – 50 Мп, ее дополняет четырехдиодная вспышка. Внутри Tecno Spark 10 Pro разместились чипсет Helio G88, 8 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ виртуальной памяти, 128 либо 256 Гб встроенной памяти и батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт через USB-C. Кнопка питания, расположенная на его правом краю, интегрирована со сканером отпечатков пальцев. Также в наличии 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

Spark 10 Pro получил стеклянную заднюю панель, его размеры 168,41 x 76,21 x 8,46 мм. Смартфон поставляется в двух цветовых вариантах: звездном черном и жемчужно-белом. Цена базового варианта 8+128 Гб составит порядка 10 тысяч индийских рупий.