Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц

MForum.ru
06.03.2023,
Без громких анонсов Tecno представила смартфон Spark 10 Pro. Это аппарат начального уровня ориентированный на селфи – разрешение его фронтальной камеры составляет 32 Мп, причем она снабжена светодиодной вспышкой.
Spark 10 Pro оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ (2460x1080 пикселей) с соотношением сторон 20,5:9, частотой обновления 90 Гц и цветовой гаммой DCI-P3. Tecno Spark 10 Pro поставляется с предустановленной ОС Android 13 поверх которой установлена оболочка HiOS 12.6.
Разрешение тыловой камеры – 50 Мп, ее дополняет четырехдиодная вспышка. Внутри Tecno Spark 10 Pro разместились чипсет Helio G88, 8 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ виртуальной памяти, 128 либо 256 Гб встроенной памяти и батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт через USB-C. Кнопка питания, расположенная на его правом краю, интегрирована со сканером отпечатков пальцев. Также в наличии 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и 3,5-мм аудиоразъем.
Spark 10 Pro получил стеклянную заднюю панель, его размеры 168,41 x 76,21 x 8,46 мм. Смартфон поставляется в двух цветовых вариантах: звездном черном и жемчужно-белом. Цена базового варианта 8+128 Гб составит порядка 10 тысяч индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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