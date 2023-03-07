Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально

07.03.2023, MForum.ru

На мероприятии, проведенном в Китае, компания Honor официально представила смартфон Magic5 Ultimate, предназначенный для домашнего рынка. Под кожаной задней панелью скрывается Honor Magic5 Pro с максимальным объемом памяти 16/512 ГБ.

Honor Magic5 Ultimate поставляется в цветах Elegant Black (черный) или Burning Orange (оранжевый) с отделкой из веганской кожи и кожаным чехлом премиум-класса Montblanc Bespoke в розничной упаковке. Кроме того, комплект поставки Ultimate включает в себя наушники USB-C.

На передней панели находится 6,81-дюймовый LTPO OLED-дисплей разрешением 1312x2848 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Внутри новинки разместился чип Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти и батарея емкостью 5450 мАч с зарядкой 66 Вт.

На передней панели размещены два датчика камеры: широкоугольный 12 Мп сенсора и датчик глубины сцены. На задней панели находится тройная камера с 50 Мп сенсорами. Основной сенсор с 23-мм широкоугольным объективом с диафрагмой f/1,6 и специальным сенсором 1/1,12 дюйма, 90-мм перископический зум с 3,5-кратным зумом и 13-мм сверхширокоугольный модуль с автофокусом и возможностями макросъемки.

В Китае Honor Magic5 Ultimate уже доступен для предварительного заказа за 6 699 юаней (908 евро). Начало поставок запланировано на 20 марта.