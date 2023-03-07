MForum.ru
07.03.2023,
Motorola представила Moto G Power (2022) в ноябре 2021 года, его преемник уже должен был появиться. Однако Motorola пока ничего не сообщила о его запуске. Впрочем, это не означает, что Motorola не выпустит Moto G Power (2023), поскольку инсайдер OnLeaks поделился рендерами, раскрывающими дизайн смартфона.
Motorola Moto G Power (2023) будет оснащен 6,5-дюймовыйдисплеем с круглым вырезом камеры. На задней панели находится прямоугольный отсек для камер, в котором расположены три камеры и светодиодная вспышка.
На задней крышке также есть логотип Motorola, но он не служит сканером отпечатков пальцев. Это связано с тем, что считыватель отпечатков пальцев, по-видимому, встроен в кнопку питания на правой стороне корпуса Moto G Power (2023). Там же размещены клавиши регулировки громкости.
На нижнем торце находятся порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, микрофон и решетка динамика. Дополнительный микрофон размещен на верхнем торце. Слот для SIM-карты, вероятно, находится на левой стороне Moto G Power (2023). Толщина Motorola Moto G Power (2023) составит 8,4 мм (10 мм с выступом камеры). По информации источника анонс новинки состоится уже в этом месяце.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru