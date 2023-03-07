Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023)

07.03.2023, MForum.ru

Motorola представила Moto G Power (2022) в ноябре 2021 года, его преемник уже должен был появиться. Однако Motorola пока ничего не сообщила о его запуске. Впрочем, это не означает, что Motorola не выпустит Moto G Power (2023), поскольку инсайдер OnLeaks поделился рендерами, раскрывающими дизайн смартфона.

Motorola Moto G Power (2023) будет оснащен 6,5-дюймовыйдисплеем с круглым вырезом камеры. На задней панели находится прямоугольный отсек для камер, в котором расположены три камеры и светодиодная вспышка.

На задней крышке также есть логотип Motorola, но он не служит сканером отпечатков пальцев. Это связано с тем, что считыватель отпечатков пальцев, по-видимому, встроен в кнопку питания на правой стороне корпуса Moto G Power (2023). Там же размещены клавиши регулировки громкости.

На нижнем торце находятся порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, микрофон и решетка динамика. Дополнительный микрофон размещен на верхнем торце. Слот для SIM-карты, вероятно, находится на левой стороне Moto G Power (2023). Толщина Motorola Moto G Power (2023) составит 8,4 мм (10 мм с выступом камеры). По информации источника анонс новинки состоится уже в этом месяце.