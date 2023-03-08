Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально

08.03.2023, MForum.ru

Realme сегодня выпустила Realme C55. Одной из самых ярких особенностей новинки стало появление Dynamic Island, аналогичного используемого в смартфонах Apple. Mini Capsule будет отображать предупреждения о низком заряде батареи, состоянии зарядки телефона и потреблении данных.

Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально

Он также покажет вам количество шагов и расстояние, пройденное за день. Однако использование данных и количество шагов не будут доступны из коробки и появятся позже через обновление OTA.

Еще одна новинка для серии C – зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт. Это обновление по сравнению с 18-ваттной зарядкой C35, которое делает C55 самым быстро заряжающимся смартфоном C-серии. Скорее всего, подобная или более высокая мощность зарядки станет стандартом для этой серии, поскольку компания недавно объявила, что большинство смартфонов Realme в 2023 году будут поддерживать зарядку мощностью 33 Вт или быстрее.

Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально

Внутри Realme C55 разместились Helio G88 SoC, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Работает новинка под управлением Realme UI 4.0 на базе Android 13 из коробки.

Realme C55 оснащен 6,72-дюймовым экраном разрешением FullHD+ 90 Гц с максимальной яркостью 680 нит. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения, находящуюся на правой стороне корпуса телефона.

Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально

Фоточасть Realme C55 включает в себя три камеры — 8-мегапиксельную селфи-камеру спереди и 64-мегапиксельную основную камеру сзади, которую дополняет датчик глубины сцены. Остальные особенности Realme C55 включают USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и NFC. Толщина устройства 7,89 мм, емкость аккумулятора – 5000 мАч. Также отметим аудиосистему Dirac.

Realme C55 предлагается в цветах Rainy Night и Sunshower. Модель 6/128 ГБ стоит 2 499 000 индонезийских рупий (160 долларов США/150 евро), а версия 8/256 ГБ — 2 999 000 индонезийских рупий (195 долларов США/180 евро). Realme C55 поступит в продажу в Индонезии, начиная с 8 марта, в полдень по местному времени, с ограниченной по времени скидкой в 100 000 индонезийских рупий (6 долларов США / 6 евро) на обе модели.

Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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