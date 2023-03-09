Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине

09.03.2023, MForum.ru

Samsung пополнил семейство бюджетных смартфонов еще одной моделью – Galaxy M14 5G. Телефон был представлен в Украине и имеет общие характеристики и дизайн с Galaxy A14 5G, который был выпущен еще в январе. Одним из ключевых дополнений модели M-серии является батарея емкостью 6000 мАч.

Galaxy M14 5G оснащен 6,6-дюймовым PLS-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Новинка получила 13-мегапиксельную селфи-камеру, расположенную в каплевидном вырезе экрана. На задней панели находится основная камера разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.8 и автофокусом. Он может записывать до 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Вспомогательные модули включают 2-мегапиксельную макрокамеру и датчик глубины.

В качестве аппаратной платформы Samsung выбрала собственный чипсет Exynos 1330 и соединила его с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти – 64 ГБ или 128 ГБ, которую можно расширить картами microSD. Батарея емкостью 6000 мАч заряжается через порт USB 2.0 Type-C, максимальная мощность быстрой зарядки 15 Вт. Другие функции новинки включают поддержку 5G с частотой менее 6 ГГц, боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников. Программная составляющая – One UI 5 поверх Android 13.

Samsung Galaxy M14 5G выпускается в темно-синем, светло-голубом и серебристом цветах. Цена в Украине установлена на уровне 8 299 гривен (222 доллара США) за модель 4/64 ГБ и 8 999 гривен (241 доллар США) за модель 4/128 ГБ. На других рынках устройство может появиться в ближайшие недели.