Микроэлектроника: Samsung Electronics увольняет 3% сотрудников в дочернем бизнесе в США

09.03.2023, MForum.ru

Увязать это сокращение с нарушенными цепочками поставок можно, но все же куда реалистичнее в качестве первопричины выглядит глобальный экономический спад. В феврале Samsung Electronics DSA (Device Solutions America) разослала предупреждение сотрудникам о планах сократить 3% из-за неопределенных экономических условий. Персонал компании DSA - всего 1200 человек, то есть сокращению подлежит не более 30 человек. Об этом рассказывает businesskorea.co.kr.

Полупроводниковый бизнес Samsung Electronics серьезно пострадал по итогам 2022 года - операционная прибыль составила 270 млрд вон ($204 млн) в 4q2022, что на 96,9% меньше, чем по итогам 4q2021. Ожидается, что результаты 1q2023 будут и того хуже - дефицит выручки может составить около 2 трлн вон ($1,5 млрд).

Показатели Intel в 4q2022 также были плохими, при продажах на $14 млрд, компания показала операционный убыток в размере $0.7 млрд - худший квартальный показатель за 50 лет. В 1q2023 у Intel вряд ли получится вернуться к прибыльности, хорошо, если показатели не окажутся еще хуже. В связи с этим Intel еще в конце 2022 года начала сокращать сотрудников, уволив несколько тысяч человек.

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теги: микроэлектроника

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