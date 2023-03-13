Слухи: Redmi Note 12 4G готовится к релизу

MForum.ru
13.03.2023,
Бренд Redmi недавно выпустил несколько смартфонов 5G серии Note 12, а сейчас готовится к выпуску Redmi Note 12 4G. Устройство уже было протестировано на Geekbench, его дизайн и характеристики просочились в сеть. Кроме того, появились живые изображения устройства, подтверждающие внешность и основные функции.
Судя по просочившимся живым изображениям, Redmi Note 12 4G будет продаваться как просто «Redmi Note 12». Устройство похоже на вариант 5G, но есть некоторые заметные отличия, например круглая светодиодная вспышка находится в другом положении. Задняя часть устройства плоская, в верхнем левом углу расположены три камеры. На переднем дисплее есть отверстие для фронтальной камеры. Предыдущие рендеры предполагали, что устройство получит тонкие рамки с трех сторон и скромный подбородок.
Изображение подтверждает, что Redmi Note 12 4G будет оснащен AMOLED-дисплеем с обновления частотой 120 Гц и защищенным стеклом Corning Gorilla Glass. Внутри аппарата будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon, который питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Также в наличии тройная камера с AI, разрешение основного сенсора 50 Мп.
Согласно более ранним утечкам, ожидается, что Note 12 4G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 680, получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей Full HD разрешением 1080 x 2400 пикселей. Конфигурация камер включает основную камеру 50 МП, широкоугольную камеру 8 МП, макрокамеру 2 МП и селфи-камеру 13 МП. Кроме того, телефон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5.0, IP53 и слотом для карт памяти microSD (2 SIM + 1 слот для SD-карты).
Redmi Note 12 4G работает на Android 13 и MIUI 14, что гарантирует его актуальность и доступ к новейшим функциям и исправлениям безопасности. По слухам, его цена может составлять 279 евро за вариант 4/128 Гб.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.02. [Новости компаний] Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Тренды: Растет проникновение смартфонов у пенсионеров / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Розница: Москвичи в 2022 году все чаще выбирали iPhone / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru