Слухи: Redmi Note 12 4G готовится к релизу

13.03.2023, MForum.ru

Бренд Redmi недавно выпустил несколько смартфонов 5G серии Note 12, а сейчас готовится к выпуску Redmi Note 12 4G. Устройство уже было протестировано на Geekbench, его дизайн и характеристики просочились в сеть. Кроме того, появились живые изображения устройства, подтверждающие внешность и основные функции.

Судя по просочившимся живым изображениям, Redmi Note 12 4G будет продаваться как просто «Redmi Note 12». Устройство похоже на вариант 5G, но есть некоторые заметные отличия, например круглая светодиодная вспышка находится в другом положении. Задняя часть устройства плоская, в верхнем левом углу расположены три камеры. На переднем дисплее есть отверстие для фронтальной камеры. Предыдущие рендеры предполагали, что устройство получит тонкие рамки с трех сторон и скромный подбородок.

Изображение подтверждает, что Redmi Note 12 4G будет оснащен AMOLED-дисплеем с обновления частотой 120 Гц и защищенным стеклом Corning Gorilla Glass. Внутри аппарата будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon, который питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Также в наличии тройная камера с AI, разрешение основного сенсора 50 Мп.

Согласно более ранним утечкам, ожидается, что Note 12 4G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 680, получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей Full HD разрешением 1080 x 2400 пикселей. Конфигурация камер включает основную камеру 50 МП, широкоугольную камеру 8 МП, макрокамеру 2 МП и селфи-камеру 13 МП. Кроме того, телефон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5.0, IP53 и слотом для карт памяти microSD (2 SIM + 1 слот для SD-карты).

Redmi Note 12 4G работает на Android 13 и MIUI 14, что гарантирует его актуальность и доступ к новейшим функциям и исправлениям безопасности. По слухам, его цена может составлять 279 евро за вариант 4/128 Гб.