Микроэлектроника: Ждем небольшую революцию в блоках питания?

MForum.ru
13.03.2023,
Компания Amber Semiconductor (AmberSemi) объявила, что завершила подготовку к выпуску одного из своих решений в форм-факторе интегральной микросхемы. Речь идет о технологии AC Direct DC Enabler, то есть, как следует из названия, технологии прямого преобразования переменного тока в постоянный без использования трансформаторов, выпрямительных мостов и фильтрации.
Это обещает возможность сокращения размеров многих электронных устройств с питанием от переменного тока, особенно миниатюрных, как детекторы дыма, камеры дверных звонков, термостаты, электроники для встраивания в бытовую технику и т.п. В компании обещают, что новый продукт обеспечит мощность 5 Вт при объеме 1,66 куб.см. Также можно будет настраивать диапазоны выходного напряжения с автоматическим переключением режимом для оптимизации эффективности. Обещаны гибкие реализации: с 3-мя шинами выходного напряжения: фиксированная на 3.3В, фиксированная на 5В и настраиваемая от 1,8В до 24В DC и до 5Вт мощности.
Устройство сможет работать при входных напряжениях в диапазоне 25-277В AC 50/60 Гц. Дополнительную гибкость дает встроенный порт SPI, что позволяет программировать значения по умолчанию, а также управлять конфигурациями напряжений, тока нагрузки, порогами защиты по току и напряжению, а также по температуре. Данные хранятся в энергонезависимой памяти.
Инженерные образцы новых чипов AmberSemi компания обещает представить в конце 2023 - начале 2024 года.
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теги: микроэлектроника
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