Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта

MForum.ru
14.03.2023,
В настоящее время серия Realme 10 включает шесть смартфонов: Realme 10, Realme 10 5G, Realme 10s, Realme 10 Pro, Realme 10 Pro Coca-Cola Edition и Realme 10 Pro+. Однако, 21 марта их станет семь – в этот день ожидается анонс Realme 10T 5G.
Источник информации – филиал Realme в Таиланде, который разместил изображение раскрывающее дизайн 10T 5G, варианты цвета и основные характеристики. Realme 10T 5G будет работать на SoC Dimensity 810 и получит до 256 ГБ встроенной памяти.
Realme 10T 5G будет оснащен дисплеем с частотой 90 Гц, но Realme не сообщает нам, AMOLED это или LCD. Скорее всего, это последнее, поскольку смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев. Realme 10T 5G также оснащен тройной камерой на задней панели, разрешение основного сенсора составит 50 Мп.
Realme 10T 5G во многом схож с прошлогодней версией Realme 9i 5G. Чтобы понять отличия этих моделей, видимо, нужно дождаться анонса и появления дополнительной информации.
© Антон Печеровый,
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