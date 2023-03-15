Слухи: Появилась информация о Tecno Pop 7

MForum.ru
15.03.2023,
«Тихий» анонс Tecno Pop 7 Pro состоялся еще в начале февраля, базовый (без Pro) вариант смартфона тогда представлен не был. И этот пробел в модельном ряду может быть исправлен уже в ближайшее время, новинка замечена в консоли Google Play. Впрочем, она засветилась на Geekbench в октябре, а FCC сертифицировала ее в декабре.
Данные GPC показывают, что Tecno Pop 7 имеет дисплей с разрешением 720 x 1600 пикселей (20: 9). Размер экрана явно не указан, но он должен быть на том же уровне, что и 6,56-дюймовый ЖК-дисплей HD + IPS на модели Pro. Размеры Tecno Pop 7 – 164 x 74 x 8 мм (по данным FCC), что примерно эквивалентно Pro-версии. Схема Tecno Pop 7 от FCC показывает, какой должна быть базовая двойная камера и считыватель отпечатков пальцев.
Pop 7 оснащен чипсетом Unisoc SC9863A, который ранее использовался в таких устройствах, как Tecno Pop 5 LTE 2021 года. Это не мощный чип, поэтому в программной части Android 12 Go Edition с HiOS 12 поверх него. Объем ОЗУ новинки всего 2 Гб.
. Для сравнения, Pop 7 Pro получил 3 ГБ оперативной памяти плюс Hlio A22, поэтому он работает под управлением полной версии Android 12. Согласно FCC, Tecno Pop 7 получит 64 ГБ встроенной памяти и будет поддерживать базовую зарядку 10 Вт.
В Geekbench, Tecno Pop 7 можно легко найти по номеру модели BF6. Тест подтверждает данные аппаратной платформы: восьмиядерный процессор (четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц и четыре с частотой 1,2 ГГц), графический процессор PowerVR GE8322, 2 ГБ оперативной памяти и Android 12.
Информации о сроках анонса Tecno Pop 7 пока нет.
© Антон Печеровый,
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