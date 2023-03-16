Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально

MForum.ru
16.03.2023,
Последним дополнением в бюджетной линейке Realme стал Realme C33 2023 — смартфон, практически идентичный прошлогоднему Realme C33, но с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ базовой памяти. Все остальное, от дизайна до технических характеристик, идентично прошлогодней модели.
В активе Realme C33 2023 присутствуют 6,5-дюймовый IPS-экран разрешением HD+ с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера, дополненная с датчиком глубины.
Основа «железа» Realme C33 2023 – чипсет Unisoc Tiger T612. Как уже было упомянуто, модель этого года начинается с варианта оснащенного 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Также можно выбрать комплектацию 4/128 ГБ. В обеих версиях встроенную память можно расширить картами microSD.
Realme C33 2023 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который заряжается со скоростью до 10 Вт через порт microUSB 2.0. Новинка выпускается в цветах Sandy Gold, Aqua Blue и Night Sea и уже доступна на официальном сайте Realme India. Комплектация 4/64 ГБ стоит 9 999 рупий (121 доллар США), а модель 4/128 ГБ — 10 499 рупий (127 долларов США).
© Антон Печеровый,
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