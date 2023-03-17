MForum.ru
17.03.2023,
Серия vivo Y77 была чрезвычайно успешной в Китае и появление новых моделей вполне логично. Ожидается, что продолжением серии станет Vivo V2271A, часть спецификаций которого появилась на сайте TENAA вместе с несколькими спецификациями. На рынок эта новинка может выйти как Vivo Y78+.
Новый смартфон получит аккумулятор с минимальной емкостью 4900 мАч, таким образом, его типичная емкость может составить 5000 мАч, что соответствует АКБ его предшественника.
Новинка указана как смартфон с тремя камерами. И, хотя официальной информации больше нет, ходят слухи, что телефон останется эксклюзивом для Китая. А более легкая версия, вероятно, под названием vivo Y78, появится на международных рынках, включая Индию.
Полный список спецификаций Vivo Y78+ должен появиться в ближайшее время вместе с изображениями устройства. Скорее всего, речь будет идти о чипсете Dimensity, экране разрешением Full HD+ с высокой частотой обновления и наличии быстрой зарядки. Поскольку смартфон предназначен для внутреннего рынка, он должен поставляться с OriginOS Ocean. Но, если он выйдет на международный рынок, Vivo предустановит оболочку Funtouch поверх Android 13.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Pop 7 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru