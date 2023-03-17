Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру

MForum.ru

Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру

17.03.2023, MForum.ru

Серия vivo Y77 была чрезвычайно успешной в Китае и появление новых моделей вполне логично. Ожидается, что продолжением серии станет Vivo V2271A, часть спецификаций которого появилась на сайте TENAA вместе с несколькими спецификациями. На рынок эта новинка может выйти как Vivo Y78+.

Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру

Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру

Новый смартфон получит аккумулятор с минимальной емкостью 4900 мАч, таким образом, его типичная емкость может составить 5000 мАч, что соответствует АКБ его предшественника.

Новинка указана как смартфон с тремя камерами. И, хотя официальной информации больше нет, ходят слухи, что телефон останется эксклюзивом для Китая. А более легкая версия, вероятно, под названием vivo Y78, появится на международных рынках, включая Индию.

Полный список спецификаций Vivo Y78+ должен появиться в ближайшее время вместе с изображениями устройства. Скорее всего, речь будет идти о чипсете Dimensity, экране разрешением Full HD+ с высокой частотой обновления и наличии быстрой зарядки. Поскольку смартфон предназначен для внутреннего рынка, он должен поставляться с OriginOS Ocean. Но, если он выйдет на международный рынок, Vivo предустановит оболочку Funtouch поверх Android 13.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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