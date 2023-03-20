Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

20.03.2023, MForum.ru

Компания Honor официально анонсировала смартфон 70 Lite. Как следует из названия модели, новинка представляет собой более доступную версию смартфона Honor 70.

Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

Honor 70 Lite оснащен 6,5-дюймовым TFT-дисплеем разрешением HD+ (1600x720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе передней панели размещена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

На задней панели новинки нашлось место для 50-мегапиксельной основной камеры, 2-мегапиксельного сенсора с макрообъективом и 2-мегапиксельного датчика глубины сцены.

Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

Honor 70 Lite базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 480+, дополненном 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Программная составляющая включает в себя Magic UI 6.1 на базе Android 12. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

Кроме того, Honor 70 Lite получил боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников и поддержку Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless.

Honor 70 Lite выпускается в цветах Titanium Silver, Ocean Blue и Midnight Black и уже доступен в Великобритании по цене 199,99 фунтов стерлингов.

Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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