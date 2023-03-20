Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально

MForum.ru
20.03.2023,
Компания Honor официально анонсировала смартфон 70 Lite. Как следует из названия модели, новинка представляет собой более доступную версию смартфона Honor 70.
Honor 70 Lite оснащен 6,5-дюймовым TFT-дисплеем разрешением HD+ (1600x720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе передней панели размещена 8-мегапиксельная селфи-камера.
На задней панели новинки нашлось место для 50-мегапиксельной основной камеры, 2-мегапиксельного сенсора с макрообъективом и 2-мегапиксельного датчика глубины сцены.
Honor 70 Lite базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 480+, дополненном 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Программная составляющая включает в себя Magic UI 6.1 на базе Android 12. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.
Кроме того, Honor 70 Lite получил боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников и поддержку Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless.
Honor 70 Lite выпускается в цветах Titanium Silver, Ocean Blue и Midnight Black и уже доступен в Великобритании по цене 199,99 фунтов стерлингов.
© Антон Печеровый,
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