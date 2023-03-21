Анонсы: В Китае представлен iQOO Z7

21.03.2023, MForum.ru

Для китайского рынка состоялся анонс смартфона iQOO Z7. iQOO Z7 имеет некоторое сходство с Z6 Pro (несмотря на название), хотя и не является его настоящим преемником.

iQOO Z7 построен на платформе Snapdragon 782G, замене Qualcomm для 778G(+), который использовал Z6 Pro. Чипсет сочетается с 8 или 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 128/256 ГБ хранилища UFS 2.2. В отличие от базового Z6, память не расширяется. Этот смартфон (и другие модели семейства Z7) работают под управлением Android 13 и (по крайней мере, в Китае) OriginOS 13. Новинка поддерживает виртуальную оперативную память объемом до 8 ГБ.

Важным обновлением этого поколения стала батарея емкостью 5000 мАч, которая теперь поддерживает быструю зарядку 120 Вт (по сравнению с 5000 мАч/18 Вт на Z6 и 4700 мАч/66 Вт на Z6 Pro). Производитель заявляет, что 5 минут зарядки достаточно для 5 часов потоковой передачи видео, а полностью заряженной батареи хватит примерно на 16 с половиной часов потокового видео.

iQOO Z7 получил больший экран, чем оба его предшественника: диагональ 6,64 дюйма, разрешение 1080 x 2388 пикселей, соотношение сторон 19,9: 9. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и HDR10 со 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Тыловая камера довольно проста: один 64-мегапиксельный модуль (объектив f/1.8 с оптической стабилизацией изображения) плюс 2-мегапиксельный датчик глубины. Ультраширокогоугольного сенсора в смартфне нет. Фронтальная камера – 16-мегапиксельный сенсор. Доступны как разблокировка по лицу, так и боковой считыватель отпечатков пальцев.

iQOO Z7 имеет разъем для наушников 3,5 мм, а также Bluetooth 5.2 с поддержкой aptX Adaptive и LDAC. Телефон сертифицирован для Hi-Res Audio (как проводного, так и беспроводного).

iQOO Z7 доступен для предварительного заказа в китайском интернет-магазине Vivo. Базовый Z7 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 1600 юаней (235 долларов США / 215 евро / 19 000 фунтов стерлингов), топовый вариант с 12/256 ГБ — 2000 юаней.