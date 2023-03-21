Анонсы: iQOO Z7x представлен официально

MForum.ru
21.03.2023,
Вторая новинка, iQOO Z7x, больше похожа на базовый Z6. Смартфон использует тот же чипсет Snapdragon 695 с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ памяти UFS 2.2. И у него есть слот microSD для карт до 1 ТБ.
Аккумулятор стал больше, теперь его емкость 6000 мАч, а мощность зарядки выросла до 80 Вт (по сравнению с 5000 мАч/18 Вт на Z6). Это не так быстро, как батарея Z7, но часть покупателей могут предпочесть дополнительную емкость скорости, а не скорость ее зарядки. Впрочем, зарядка не такая и медленная – 70% емкость она набирает за 34 минуты. Полностью заряженной батареи достаточно для 19 часов просмотра видео.
Как и его Z7, iQOO Z7x получил 6,64-дюймовый ЖК-дисплей (1080 2380 пикселей, соотношение сторон 19,9: 9) с частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей покрывает всю гамму DCI-P3, но не поддерживает HDR10.
Вырез в экране – 8-мегапиксельная селфи-камера, сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани. Что касается тыловой камеры, то используется 50-мегапиксельный датчик (объектив f/1.8, без OIS), которому помогает 2-мегапиксельным сенсор для определения глубины сцены.
Версия Bluetooth немного старше (v5.1), но по-прежнему присутствует поддержка aptX Adaptive и LDAC, а также разъем 3,5 мм для любителей проводных наушников.
iQOO Z7x доступен для предварительного заказа в китайском интернет-магазине Vivo. Стоимость iQOO Z7x начинается с 1300 юаней (190 долларов США / 175 евро / 15 500 фунтов стерлингов) за модель 6/128 ГБ. Первые устройства Z7 и Z7x должны быть отправлены покупателям 24 марта (пятница).
© Антон Печеровый,
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