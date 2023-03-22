Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro

22.03.2023, MForum.ru

Еще в январе HMD выпустила Nokia C12, смартфон начального уровня. Теперь состоялся анонс Nokia C12 Pro. Новое устройство обладает теми же характеристиками, что и C12, но оснащено более крупной съемной батареей емкостью 4000 мАч.

На передней панели находится 6,3-дюймовый экран разрешением HD+ с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели размещён одиночный 8-мегапиксельный сенсор и светодиодная вспышка. C12 Pro базируется на чипсете Unisoc 9863A1 в сочетании с 2/3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Nokia C12 Pro работает под управлением Android 12 (версия Go), а производитель обещает два года ежеквартальных обновлений безопасности.

Nokia C12 Pro выпускается в темно-голубом, светло-мятном и угольно-черном цветах. Модель на 2/64 ГБ стоит 6999 индийских рупий, а версия на 3/64 ГБ — 7499 индийских рупий. Купить новинку можно напрямую в Nokia India, а также в онлайн- и офлайн-магазинах.