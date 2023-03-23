Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц

23.03.2023, MForum.ru

Компания Realme пополнила серию Realme 10 смартфоном с индексом модели 10T. Новинка представляет собой устройство среднего класса на базе Dimensity 810 с экраном 6,6 дюйма при частоте обновления 90 Гц. Разрешение IPS-экрана новинки составляет FHD+, в каплевидном вырезе размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

На задней панели Realme 10T находится 50-мегапиксельная основная камера, дополненная 2-мегапиксельными сенсорами для съемки макро и портретов. Смартфон поставляется с 4/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD. Емкость АКБ 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 18 Вт. В программной части – оболочка Realme UI 3 поверх Android 12. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников.

Realme 10T выпускается в черном Electric Black и синем Dash Blue. Цена установлена на уровне 6 999 батов (203 доллара США) за модель 4/128 ГБ и 8 999 батов (262 доллара США) за комплектацию 8/256 ГБ.