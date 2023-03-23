MForum.ru
23.03.2023,
Компания Realme пополнила серию Realme 10 смартфоном с индексом модели 10T. Новинка представляет собой устройство среднего класса на базе Dimensity 810 с экраном 6,6 дюйма при частоте обновления 90 Гц. Разрешение IPS-экрана новинки составляет FHD+, в каплевидном вырезе размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
На задней панели Realme 10T находится 50-мегапиксельная основная камера, дополненная 2-мегапиксельными сенсорами для съемки макро и портретов. Смартфон поставляется с 4/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD. Емкость АКБ 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 18 Вт. В программной части – оболочка Realme UI 3 поверх Android 12. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников.
Realme 10T выпускается в черном Electric Black и синем Dash Blue. Цена установлена на уровне 6 999 батов (203 доллара США) за модель 4/128 ГБ и 8 999 батов (262 доллара США) за комплектацию 8/256 ГБ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7x представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен iQOO Z7 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Pop 7 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru