Анонсы: Honor Play 7T представлен официально

MForum.ru
28.03.2023,
Компания Honor анонсировала смартфоны Honor Play 7T и Play 7T Pro в Китае. Эти новинки заменяют телефоны Play 6T и Play 6T Pro, анонсированные в том же месяце прошлого года. С точки зрения технических характеристик Play 7T выглядит как модифицированная версия Honor Play 40 Plus.
Размеры Honor Play 7T составляют 167,48 х 76,85 х 8,27 мм, а вес — 196 грамм. Он оснащен 6,74-дюймовой IPS-панелью разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей, соотношение сторон 20:9) и частотой обновления 90 Гц. Аппарат работает на новейшем чипсете MediaTek Dimensity 6020. Устройство снабжено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. В программной части – Magic UI 6.1 на базе ОС Android 12.
В вырезе дисплея Play 7T находится 5-мегапиксельная селфи-камера, а на его задней панели установлена двойная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. Емкость АКБ Honor Play 7T – 6000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт.
Цена Honor Play 7T со 128 ГБ встроенной памяти – 1099 юаней (~ 160 долларов США), с 256 ГБ памяти за 1299 юаней (~ 189 долларов США). Предварительные продажи в Китае уже началась, с 4 апреля новинка начнет отгружаться потребителям. Купить Honor Play 7T можно будет в трех цветах: Magic Night Black, Start Dram Sliver и Charm Blue Sea.
© Антон Печеровый,
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