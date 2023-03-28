Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700

MForum.ru
28.03.2023,
Вторая новинка, Honor Play 7T Pro, оснащена 6,74-дюймовым LTPS-экраном с круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Разрешение экрана – Full HD+ (2388x1080 точек), частота обновления – 90 Гц.
«Железо» Honor Play 7T Pro базируется на чипсете Dimensity 700, который дополнен 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти Play 7T Pro может составлять 128 ГБ, либо 256 ГБ. ОС – Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1.
Тыловая камера Honor Play 7T Pro состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора и 2-мегапиксельного датчика глубины. Аккумулятор устройства емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Размеры Honor Play 7T Pro – 162,9 x 74,5 x 7,43 мм, вес 175 граммов.
Цены Honor Play 7T Pro составляют 1499 юаней (~ 218 долларов США) за вариант со 128 Гб встроенной памяти и 1699 юаней (~ 247 долларов США) за версию 256 Гб. Купить новинку можно начиная с 4 апреля в трех цветах: черном Magic Night Black, серебристом Xingmeng Silver и зеленом Moyuqing Green. Прием предварительных заказов уже начался.
© Антон Печеровый,
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