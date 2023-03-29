Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G

MForum.ru
29.03.2023,
Не так давно Tecno выпустила в Индии смартфон Spark 10 Pro. Теперь бренд пополнил линейку новым устройством в серии – Tecno Spark 10 5G. Новинка стала первым устройством 5G-линейки Spark для индийского рынка. Ценовой сегмент – устройства стоимостью до 15 000 рупий.
Tecno Spark 10 5G получил дизайн с прямыми гранями и боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Дизайн задней панели стилизован геометрическими фигурами. Разрешение основной камеры, помещенной в крупный круглый островок – 50 Мп.
Tecno Spark 10 5G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и каплевидным вырезом, где помещена 8 Мп сэлфи-камера. Пиковая яркость экрана – 480 нит, частота обновления – 90 Гц.
Внутри Tecno Spark 10 5G находится процессор MediaTek Dimensity 6020, который дополняют 4 ГБ оперативной памяти (плюс 4 ГБ виртуальной памяти) и 64 ГБ встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Для отвода тепла от процессора устройство оснащено графитовым листом общей площадью 11851 мм.
За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Tecno Spark 10 5G работает под управлением HiOS 12.6 на базе ОС Android 13. Из коммуникационных возможностей отметим порт USB-C, NFC, Dual 5G и разъем 3,5 мм.
Стоимость Tecno Spark 10 Pro составляет 12 499 рупий. Он предлагается в черном Meta Black, белом Meta White и синем Meta Blue. Купить новинку в Индии можно будет с 7 апреля.
© Антон Печеровый,
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