Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее

MForum.ru
30.03.2023,
В Южной Корее в продаже появится смартфон Samsung Galaxy A34. Новинка доступна в четырех цветах. Пока в продаже только вариант со 128 ГБ встроенной памяти по цене 499 400 южнокорейских вон (385 долларов США / 355 евро). Старт продаж уже завтра, 31 марта.
Samsung Galaxy A34 базируется на SoC Dimensity 1080 и работает под управлением One UI 5.1 поверх Android 13 из коробки. Он снабжен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 25 Вт.
Для фотосъемки доступно 4 камеры — 13-мегапиксельной камера для селфи на передней панели и тройная камера на задней панели, включающая 48-мегапиксельный основной сенсор с OIS, 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокой оптикой и 5-мегапиксельный сенсор для макросъемки.
Прочие спецификации Samsung Galaxy A34 включают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, степень защиты IP67 и слот для карт памяти microSD для расширения встроенной памяти до 1 ТБ. Galaxy A34 поддерживает NFC и MST.
© Антон Печеровый,
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