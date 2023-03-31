Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite

31.03.2023, MForum.ru

OnePlus раскрывает подробности о Nord CE 3 Lite, который будет представлен на следующей неделе. По сравнению с Nord CE 2 Lite, по ряду параметров обновления достаточно серьезные, а некоторые будет аналогичны текущей модели.

OnePlus Nord CE 3 Lite будет построен на базе Snapdragon 695, том же старом чипе, что и его предшественник, что станет единственным слабым местом новой модели. Чипсет дополнен 8 ГБ оперативной памяти (плюс до 8 дополнительных ГБ виртуальной памяти) и 128 ГБ встроенной памяти

Фоточасть OnePlus Nord CE 3 Lite будет включать в себя основную камерой разрешением 108 Мп с поддержкой 3-кратного зума. Всего тыловая камера будет включать в себя 3 сенсора, но параметры двух других не раскрываются. Напомню, в активе предыдущего CE Lite были 64 Мп сенсор с пикселями 0,7 мкм и пара 2 Мп сенсоров.

На передней панели OnePlus Nord CE 3 Lite разместится 6,72-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц (у предшественника 6,59 дюйма). Причем, OnePlus считает новинку игровым телефоном с рядом улучшений программного обеспечения, которые станут частью OxygenOS 13.1.

Как сообщалось ранее, телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт, что вдове быстрее зарядку 33 Вт, который был оснащен его предшественник. Производитель обещает «автономность на один день» после 30 минут зарядки.

OnePlus Nord CE 3 Lite будет доступен в цветах Pastel Lime и Chromatic Grey. OnePlus пока умалчивает о ценах. В прошлом году Nord CE 2 Lite предлагался по цене 310 евро. Одновременно с анонсом OnePlus Nord CE 3 Lite ожидается анонс наушников Nord Buds 2, которые будут оснащены двойными 12,4-мм драйверами и алгоритмом улучшения BassWave.