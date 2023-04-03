Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально

03.04.2023, MForum.ru

Oppo представила в Китае бюджетный смартфон Oppo A1x. Новинка представляет собой обновление Oppo A58x, который был анонсирован в декабре прошлого года. Единственными различиями между двумя телефонами являются варианты цвета и цены.

A1x оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. На задней панели находится основная камера разрешением 13 Мп и датчик глубины разрешением 2 Мп. В каплевидном вырезе на передней панели размещена 8-мегапиксельная камера.

Oppo A1x оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 700 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти с поддержкой расширения microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Со стороны программного обеспечения речь идет о Color OS 12.1 поверх Android 12.

Oppo A1x выпускается в двух цветах — черном и синем. Цена варианта 6/128 ГБ составляет 1399 юаней (204 доллара США), а версия на 8/128 ГБ будет продаваться по цене 1599 юаней (233 доллара США). Телефон уже поступил в продажу в Китае, он доступен в официальном интернет-магазине Oppo.