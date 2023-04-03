Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально

03.04.2023, MForum.ru

В 2014 году Vivo выпустила смартфон Y11 с 4-дюймовым ЖК-дисплеем, 5-мегапиксельной основной камерой и батареей емкостью 1700 мАч. В октябре 2019 года компания выпустила новую модель с современным дизайном и улучшенными характеристиками. Теперь, спустя более трех лет, Vivo представила новый Y11, ожидаемо с другим дизайном и железом.

Передняя панель vivo Y11 (2023) похожа на модель 2019 года, поскольку китайский производитель в бюджетных смартфонах, по-прежнему, придерживается каплевидного выреза. Vivo Y11 (2023) получила 5-мегапиксельную селфи-камеру с апертурой f/2.2 вместо 8-мегапиксельной камеры с апертурой f/1.8, которая была в Y11 образца 2019 года. Диагональ экрана увеличилась с 6,35 до 6,51 дюйма, но это по-прежнему ЖК-дисплей с частотой 60 Гц и разрешением HD+.

В отличие от модели 2019 года, версия Y11 2023 года получила плоские рамки и плоскую заднюю панель, где находится прямоугольный отсек камеры с большим кругом, в котором размещена основная 8-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка. На задней панели Y11 2019 года была установлена двойная камера, состоящая из 13-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного модулей глубины. Причем, к нему присоединился сканер отпечатков пальцев, которого вообще нет в модели 2023 года.

Vivo Y11 (2019) поставлялся с процессором Qualcomm Snapdragon 439 SoC, тогда Y11 (2023 г.) базируется на чипе Helio P35 от MediaTek, дополненном 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD. Новинка работает под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12 из коробки и снабжена аккумулятором емкостью 5000 мАч, который питается через порт microUSB мощностью до 10 Вт, как и у Y11 (2019).

Vivo Y11 (2023) выпускается в синем и черном цветах в двух конфигурациях памяти: 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ по цене 899 юаней (130 долларов США) и 999 юаней (145 долларов США ), соответственно. Новинка уже указана на официальном китайском веб-сайте Vivo, но информации о дате начала его продаж в Китае и доступности в других странах пока нет.