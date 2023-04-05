Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт

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Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт

05.04.2023, MForum.ru

Модели Core Edition от OnePlus ориентированы на предоставление покупателям самого необходимого набора функций. Но последний Nord CE 3 Lite заметно поднимает планку — этот смартфон оснащен основной камерой разрешением 108 МП.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт

108-мегапиксельная камера OnePlus Nord CE 3 Lite основана на сенсоре ISOCELL HM6 размером 1/1,67 дюйма. Он имеет пиксели размером 0,64 мкм, которые можно объединить 9 к 1 для получения 12-мегапиксельного вывода с эффективным размером пикселя 1,92 мкм (по сравнению с 64 МП/0,7 мкм на Nord CE 2 Lite). Также это позволяет использовать 3-кратный зум без потерь (и 6-кратный цифровой). Два других сенсора тыловой камеры – 2 Мп, для съемки макро и датчик глубины сцены.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт

Nord CE 3 Lite оснащен тем же процессором Snapdragon 695, что и модель 2022 года. Этот 6-нм чип предлагает достойную производительность для своего класса, но он не может сравниться с процессорами Snapdragon 7-й серии или новыми чипами Dimensity. Одним из его самых больших ограничений является ограничение 1080p @ 30 кадров в секунду при записи видео, что кажется неподходящим для 108-мегапиксельной камеры.

В этом году OnePlus увеличил базовую оперативную память до 8 ГБ, а система OxygenOS 13.1 (Android 13) может добавить к этому 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Варианты хранения: 128 ГБ или 256 ГБ UFS 2.2, а также гибридный слот microSD, в который можно установить вторую SIM-карту или карту памяти до 1 ТБ.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт

Помимо камеры, OnePlus также улучшил экран Nord CE 3 Lite. Новинка оснащена 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ (20:9, 8 бит), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Типичная яркость 550 нит, пиковая 680 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass (версия неизвестна).

OnePlus Nord CE 3 Lite немного уменьшился, его толщина составляет 8,3 мм (по сравнению с 8,5 мм). Он по-прежнему весит те же 195 г. На момент запуска предлагается два цветовых варианта: Pastel Lime и Chromatic Grey.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт

Уменьшение толщины на 0,2 мм не повлияло на аккумулятор, его емкость составляет 5000 мАч, как и у прошлогодней модели. Но, сам аккумулятор заметно обновлен — теперь он поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Это означает, что 30-минутная зарядка может поднять уровень заряда батареи до 80 % (по сравнению с 50 % в системе мощностью 33 Вт предыдущей модели). Кроме того, новая модель получила SuperVOOC Endurance Edition, предотвращающую перезарядку и замедляющую старение аккумулятора — его должно хватить на 4 года ежедневной зарядки.

В активе OnePlus Nord CE 3 Lite также есть стереодинамики (с режимом 200% Ultra Volume) и разъем 3,5 мм для проводных наушников. Телефон поставляется с зарядным устройством, кабелем USB-C (USB 2.0, который телефон поддерживает) и предварительно нанесенной защитной пленкой для экрана.

OnePlus Nord CE 3 Lite будет поставляться европейским покупателям с 25 апреля. Пока доступна одна конфигурация памяти – 8/128 ГБ по цене 330 евро. В Индии новинка стоит 20 000 рупий за модель 8/128 ГБ и 22 000 рупий за версию с 256 ГБ памяти, в продажу он поступит с 11 апреля.

Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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