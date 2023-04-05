Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom

05.04.2023, MForum.ru

China Telecom на своем веб-сайте поделилась подробным описанием смартфона Oppo A1 5G, своего нового предложения среднего класса. В листинге указаны основные характеристики телефона, а также его цена.

Oppo A1 5G оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением FHD+ и вырезом для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели находится основная камера на 50 МП, а также датчик глубины разрешением 2 МП.

Oppo A1 5G базируется на чипсете Snapdragon 695, а также оснащен 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Программная часть включает в себя Android 13 с оболочкой Color OS 13 (предположительно). В Oppo A1 5G также есть ИК-порт и разъем для наушников, а также боковой сканер отпечатков пальцев.

Oppo A1 5G выпускается в цветах Cabernet Orange, Ocean Blue и Sandstone Black. Модель на 8/256 ГБ будет продаваться по цене 2099 юаней (305 долларов США), а версия на 12/256 ГБ — 2299 юаней (334 доллара США).