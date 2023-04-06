Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии

MForum.ru
06.04.2023,
Vivo объявила о мероприятии, на котором будут представлены смартфоны серии T2 в Индии. Анонс состоится 11 апреля в полдень по местному времени. Модельный ряд будет состоять из двух смартфонов — vivo T2 5G и vivo T2x 5G.
Vivo T2x был представлен в Китае в мае прошлого года с процессором Dimensity 1300 SoC, 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ с частотой 144 Гц и аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой на 44 Вт. Также аппарат оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и тремя камерами: 50-мегапиксельной основной, 2-мегапиксельной для макросъемки и 16-мегапиксельной для сэлфи в вырезе экрана.
Vivo T2 также должен был быть запущен в Китае в первом полугодии 2022 года, но в конечном итоге был отменен. Однако его изображения и характеристики были ошибочно загружены на веб-сайт Vivo, что позволило понять – этот смартфон лишь версия iQOO Neo6 SE. Впрочем, тизерное изображение, опубликованное Vivo India, показывает, что индийские T2 и T2x будут отличаться от своих китайских аналогов, поскольку их островки камеры выглядят иначе.
Vivo еще не предоставила подробные спецификации индийских T2 и T2x. Но промо-страница на веб-сайте индийского интернет-магазина Flipkart показывает, что один смартфон (а может и оба) будет оснащен дисплеем FullHD + AMOLED с пиковой яркостью 1300 нит с частотой дискретизации касания 360 Гц и круглым вырезом для селфи-камеры. Более подробная информация о камере, процессоре и предложениях по запуску будет раскрыта 7, 9 и 11 апреля соответственно.
© Антон Печеровый,
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