Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт

07.04.2023, MForum.ru

Vivo X Fold2 ожидается в этом месяце, а слайды презентации (вероятно, предназначенной для продавцов), уже просочились в сеть. Ключевые функции, перечисленные на фотографиях, подтверждают более ранние утечки, включая чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку мощностью 120 Вт.

Диагональ внутреннего экрана E6 AMOLED в Vivo X Fold2 составит 8,03 дюйма, он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, его разрешение составит 2160 x 1916 пикселей. Яркость достигнет 1800 нит, что является чрезвычайно высоким показателем, даже если это число относится к пиковой яркости. Внешний экран получит панель E6 от Samsung с диагональю 6,53 дюйма, его разрешение составит 1080p. Частота обновления те же 120 Гц. Причем на обеих панелях, впервые в мире складных устройств, будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Чипсет Qualcomm будет дополнен оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Информации о фактических комбинациях памяти нет. Считается, что новый чипсет имеет на 35% более быстрый процессор и на 25% лучший графический процессор и будет готов к Wi-Fi 7.

Емкость аккумулятора Vivo X Fold2 составит 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Для складного устройства это отличные показатели. Причем, Vivo заявляет, что новый складной будет на 10% легче благодаря обновленному шарниру. Ждем анонса!